Genesis Fertility Center: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Genesis Fertility Center hat am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,01 THB gegenüber 0,040 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,88 Prozent auf 81,2 Millionen THB. Im Vorjahresviertel hatte Genesis Fertility Center 88,2 Millionen THB umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,100 THB eingefahren. Im Vorjahr waren 0,330 THB je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Genesis Fertility Center im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 5,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 352,99 Millionen THB. Im Vorjahr waren 371,76 Millionen THB in den Büchern gestanden.

