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13.08.2026 06:31:29
Genesis Fertility Center: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Genesis Fertility Center hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Genesis Fertility Center ein EPS von 0,030 THB in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 34,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 58,3 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum waren 89,7 Millionen THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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