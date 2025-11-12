Genesis Fertility Center vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Genesis Fertility Center hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,03 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Genesis Fertility Center 0,080 THB je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 91,7 Millionen THB in den Büchern – ein Minus von 1,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Genesis Fertility Center 92,7 Millionen THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at