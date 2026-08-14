Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
14.08.2026 15:30:00
Genesis greift mit dem GV60 Magma Porsche Taycan und Ioniq 5 N an
Mit dem GV60 Magma bringt Genesis sein erstes Hochleistungsmodell in Serie. Der Elektro-Crossover leistet bis zu 478 kW und lädt in 18 Minuten auf 80 Prozent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
14.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
14.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.08.26
|XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
13.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
13.08.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.at)