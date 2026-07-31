Genesis Land Development zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Genesis Land Development hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,08 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Genesis Land Development 0,110 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 74,8 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at