LA Holdings Aktie
WKN DE: A2P59E / ISIN: JP3968300008
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22.11.2026 12:00:00
Genesis Launches Hybrids at the LA Auto Show, EREV Coming in 2027
Genesis adds a 347-horsepower hybrid powertrain to its most popular G80 sedan and GV80 SUV, and teases a 640-mile extended-range EV for early 2027.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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