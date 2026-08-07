Genesis Park Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Genesis Park Acquisition A hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Genesis Park Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -1,420 USD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 117,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Genesis Park Acquisition A 61,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at