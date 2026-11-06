Genesis Park Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Genesis Park Acquisition A veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Genesis Park Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent auf 109,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 103,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at