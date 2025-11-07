Genesis Park Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Genesis Park Acquisition A gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,29 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 103,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at