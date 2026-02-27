Genesis Park Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Genesis Park Acquisition A stellte am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Genesis Park Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,58 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Genesis Park Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 108,8 Millionen USD im Vergleich zu 69,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,280 USD gegenüber -2,350 USD im Vorjahr verkündet.

Genesis Park Acquisition A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 335,38 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 304,10 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at