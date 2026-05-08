Genesis Park Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Genesis Park Acquisition A lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,40 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 97,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 57,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Genesis Park Acquisition A einen Umsatz von 61,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at