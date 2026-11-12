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12.11.2026 06:31:28
Genesis Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Genesis Technology hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,43 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Genesis Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 TWD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,36 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,34 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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