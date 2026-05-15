Genesis Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Genesis Technology lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Genesis Technology ein EPS von 0,580 TWD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,02 Milliarden TWD – eine Minderung von 32,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,51 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at