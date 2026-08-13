Genesis Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Genesis Technology stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Genesis Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,87 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,640 TWD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,03 Prozent auf 941,1 Millionen TWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,33 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at