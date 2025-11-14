Genesis Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Genesis Technology hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,560 TWD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,34 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 1,30 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at