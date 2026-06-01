Genesys International präsentierte Quartalsergebnisse

Genesys International hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 3,04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,68 Prozent auf 1,04 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 941,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,91 INR. Im Vorjahr hatte Genesys International 14,17 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,39 Prozent auf 3,28 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at