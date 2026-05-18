GENETEC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GENETEC lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 28,44 JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,37 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,14 Milliarden JPY – ein Plus von 36,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GENETEC 2,30 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 44,26 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte GENETEC ein EPS von 36,81 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 10,98 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,12 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at