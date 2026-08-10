GENETEC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GENETEC präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

GENETEC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,50 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,54 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GENETEC einen Umsatz von 2,49 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at