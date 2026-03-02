Genetic Analysis AS Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Genetic Analysis AS Registered hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 NOK gegenüber -0,020 NOK im Vorjahresquartal verkündet.

Genetic Analysis AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,4 Millionen NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,2 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,180 NOK. Im Vorjahr waren -0,320 NOK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 16,71 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Genetic Analysis AS Registered einen Umsatz von 15,89 Millionen NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.at