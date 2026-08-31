Genetic Analysis AS Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Genetic Analysis AS Registered gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 5,3 Millionen NOK in den Büchern – ein Minus von 10,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Genetic Analysis AS Registered 5,9 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at