Genetron: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Genetron hat am 29.03.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,350 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 146,9 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,9 Millionen CNY in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,080 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -10,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 531,95 Millionen CNY, während im Vorjahr 424,49 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 3,637 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 528,38 Millionen CNY gerechnet.

