Genew Technologies A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Genew Technologies A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Genew Technologies A ein EPS von 0,060 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Genew Technologies A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 367,4 Millionen CNY im Vergleich zu 372,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,320 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,140 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Genew Technologies A im vergangenen Geschäftsjahr 876,18 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Genew Technologies A 946,90 Millionen CNY umsetzen können.

