Genexine,: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Genexine, lud am 02.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 317,05 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -589,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Genexine, mit einem Umsatz von insgesamt 656,6 Millionen KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 305,8 Millionen KRW erwirtschaftet worden waren, um 114,70 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -593,170 KRW. Im Vorjahr waren -1511,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 60,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,69 Milliarden KRW, während im Vorjahr 2,93 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

