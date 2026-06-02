KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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02.06.2026 07:00:14

Genfer Fintech sichert sich neue Millionen für KI-Ausbau

Das Genfer Fintech Wecan Group erhält mit dem Cybersecurity-Spezialisten SEALSQ einen Mehrheitsaktionär. Die zusätzliche Finanzierung soll die Entwicklung einer KI-gestützten Compliance-Lösung für Banken und Vermögensverwalter beschleunigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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