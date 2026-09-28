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28.09.2026 06:31:29
GenFlat verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
GenFlat hat am 25.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GenFlat ein Ergebnis je Aktie von -0,140 USD vermeldet.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,280 USD. Im Vorjahr waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das Geschäftsjahr wurde auf 0,01 Millionen USD beziffert. Im Vorjahr hatte ein identischer Umsatz von 0,01 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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