GenFlat vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GenFlat hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GenFlat ein Ergebnis je Aktie von -0,050 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at