Genie Energy Aktie
WKN DE: A1JMHT / ISIN: US3722842081
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14.05.2026 13:52:12
Genie Energy Ltd. Q1 Income Retreats
(RTTNews) - Genie Energy Ltd. (GNE) announced earnings for first quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $2.78 million, or $0.11 per share. This compares with $10.44 million, or $0.40 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.9% to $142.1 million from $136.81 million last year.
Genie Energy Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.78 Mln. vs. $10.44 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.40 last year. -Revenue: $142.1 Mln vs. $136.81 Mln last year.
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Nachrichten zu Genie Energy Ltd. (B)
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13.05.26
|Ausblick: Genie Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Genie Energy Ltd. (B)
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