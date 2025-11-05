Genie Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Genie Energy ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Genie Energy die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,380 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Genie Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 138,3 Millionen USD im Vergleich zu 111,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at