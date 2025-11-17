Geniee,Inc Registered legte Quartalsergebnis vor

Geniee,Inc Registered präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 45,44 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 3,24 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,86 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at