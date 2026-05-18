Geniee,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Geniee,Inc Registered hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 42,72 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,04 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,97 Milliarden JPY ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 95,36 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geniee,Inc Registered 136,30 JPY je Aktie eingenommen.

Der Jahresumsatz wurde auf 13,87 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 11,32 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at