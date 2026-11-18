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18.11.2026 06:31:28
Genius Brands International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Genius Brands International lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Genius Brands International im vergangenen Quartal 5,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Genius Brands International 9,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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