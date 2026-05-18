Genius Brands International gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Genius Brands International stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,10 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -18,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 294,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at