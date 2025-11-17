Genius Brands International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Genius Brands International äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Genius Brands International -0,050 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 8,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at