17.11.2025 06:31:29
Genius Brands International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Genius Brands International äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Genius Brands International -0,050 USD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 8,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
