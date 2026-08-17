Genius Brands International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Genius Brands International hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 0,7 Millionen USD, gegenüber 10,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 93,40 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at