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12.11.2026 06:31:28
Genius Metals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Genius Metals hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,040 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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