Genius Sports präsentierte Quartalsergebnisse

Genius Sports hat am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 240,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 37,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 175,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,440 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Genius Sports ein EPS von -0,270 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Genius Sports im vergangenen Geschäftsjahr 669,49 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Genius Sports 510,89 Millionen USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,326 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 667,80 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at