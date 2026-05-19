Genius Sports Aktie

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WKN DE: A3CNLH / ISIN: GG00BMF1JR16

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19.05.2026 21:12:55

Genius Sports Revenue Surged 31% Last Quarter. So Why Did This Investor Bail?

Ophir Asset Management Pty Ltd sold out its entire Genius Sports Limited (NYSE:GENI) stake in the first quarter, an estimated $26.85 million trade based on quarterly average pricing, according to a May 15, 2026, SEC filing.According to an SEC filing dated May 15, 2026, Ophir Asset Management Pty Ltd liquidated its position in Genius Sports Limited during the first quarter by selling 3,771,695 shares. The estimated transaction value is $26.85 million based on the quarterly average price, with the fund’s quarter-end position reduced from a previously significant holding to zero. The net position change, which includes both trading and price movement, was a $41.56 million decrease.Genius Sports Limited develops and sells technology-driven products for the global sports and sports betting ecosystem. The company leverages proprietary data collection and distribution platforms to enable partners to commercialize sports content and ensure betting integrity. Genius Sports Limited provides an integrated suite of services for sports leagues and betting operators seeking secure, real-time data and digital engagement solutions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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