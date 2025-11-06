Genius Sports: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Genius Sports hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,34 Prozent auf 166,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at