02.02.2026 06:31:29
Genki Sushi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Genki Sushi hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 70,48 JPY gegenüber 57,57 JPY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,43 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Genki Sushi einen Umsatz von 16,48 Milliarden JPY eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
