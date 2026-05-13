Genki Sushi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Genki Sushi hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,02 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Genki Sushi 77,72 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 21,07 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Genki Sushi 17,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 197,77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 280,95 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,25 Prozent auf 73,71 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at