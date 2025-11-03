Genki Sushi stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Genki Sushi lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 60,14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 76,67 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,77 Prozent auf 17,96 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

