28.01.2026 06:31:29
Genky DrugStores öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Genky DrugStores hat am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 65,11 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 55,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Genky DrugStores mit einem Umsatz von insgesamt 53,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,26 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
