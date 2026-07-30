|
30.07.2026 06:31:29
Genky DrugStores präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Genky DrugStores hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 73,90 JPY. Im Vorjahresviertel waren 72,17 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 58,93 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,40 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 258,51 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 232,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 220,64 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 200,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX stabil -- Wall Street startet fester -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende stark. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.