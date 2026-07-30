Genky DrugStores präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Genky DrugStores hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 73,90 JPY. Im Vorjahresviertel waren 72,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 58,93 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,40 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 258,51 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 232,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 220,64 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 200,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at