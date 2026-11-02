Genky DrugStores präsentierte Quartalsergebnisse

Genky DrugStores hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 61,57 JPY gegenüber 67,01 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,18 Prozent auf 59,50 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at