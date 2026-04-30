Genky DrugStores: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Genky DrugStores hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52,49 JPY gegenüber 52,79 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Genky DrugStores in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52,45 Milliarden JPY im Vergleich zu 48,63 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at