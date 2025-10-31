Genky DrugStores: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Genky DrugStores gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 67,01 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Genky DrugStores ein EPS von 52,14 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Genky DrugStores im vergangenen Quartal 56,04 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Genky DrugStores 50,05 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at