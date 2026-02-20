|
Genmab A-S: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Genmab A-S präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,53 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 60,12 DKK je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,40 Prozent auf 6,79 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,44 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 102,50 DKK beziffert. Im Vorjahr hatte Genmab A-S 122,21 DKK je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,60 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahr waren 21,53 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 17,04 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 3,71 Milliarden USD, befunden.
