Genmab A-S (spons ADRs) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Genmab A-S (spons ADRs) hat sich am 12.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,100 USD. Im Vorjahresviertel hatte Genmab A-S (spons ADRs) 0,269 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Genmab A-S (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 300,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 256,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at