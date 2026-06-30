Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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30.06.2026 18:31:46
Genmab/AbbVie Lymphoma Trial Meets Main Goal, Analyst Eyes Bigger Market Opportunity
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