WKN DE: A1WZYB / ISIN: US3723032062

17.02.2026 18:22:57

Genmab Sees FY26 Revenue Of Up To $4.4 Bln

(RTTNews) - Genmab A/S (GMAB) published its 2025 annual report and projected higher revenue for 2026, supported by royalty growth and strong product sales.

The biotechnology company expects 2026 revenue in the range of $4.065 billion to $4.395 billion, compared with $3.720 billion in 2025. Operating profit for 2026 is projected between $0.90 billion and $1.40 billion, while operating expenses are forecast at $2.710 billion to $2.910 billion.

For 2025, Genmab reported revenue of $3.72 billion, up 19% from $3.12 billion a year earlier, driven by higher royalties from DARZALEX and Kesimpta and increased EPKINLY sales. Royalty revenue rose 23% to $3.10 billion, while operating profit excluding acquisition-related items climbed to $1.26 billion.

Genmab A-S (spons. ADRs)

Genmab A-S (spons. ADRs) 25,60 3,23% Genmab A-S (spons. ADRs)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

